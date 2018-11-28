شاهد liverpool اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت | بث مباشر لمباراة ليفربول اليوم | لايف

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن نجم الفريق محمد صلاح يُعد لاعبًا من الطراز العالمي، مشددًا أن الإصابة التي لحقت به أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا أثرت على مستواه في بداية الموسم.

شاهد liverpool اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت | بث مباشر لمباراة ليفربول اليوم | لايف

كلوب كشف أسباب تراجع مستوى صلاح منذ بداية الموسم في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية :"كان لدينا موسمًا طويلاً، بالإضافة إلى أن أغلب النجوم شاركوا في كأس العالم وهو ما أثر على أداء صلاح".

شاهد liverpool اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت | بث مباشر لمباراة ليفربول اليوم | لايف

وواصل:"تعرض صلاح لإصابة في الكتف وحصل بعدها على راحة ما بين أسبوعين أو ثلاثة هذا ليس كافيًا لمنحك الشفاء بنسبة 100%".

شاهد liverpool اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت | بث مباشر لمباراة ليفربول اليوم | لايف

وأكمل :"العطلة التي حصل عليها اللاعبون في بداية الموسم لم تكن كافية أيضًا للراحة، الجميع كان يشعر أن قدمه لا تزال تعاني من المباريات".

شاهد liverpool اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت | بث مباشر لمباراة ليفربول اليوم | لايف

المدير الفني لليفربول واصل الحديث عن نجم ليفربول، قائلاً :"صلاح الآن عاد إلى مستواه ليس من الناحية التهديفية فقط، بل على مستوى اللياقة البدنية بعد تعافيه من إصابة الكتف التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا".

شاهد liverpool اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت | بث مباشر لمباراة ليفربول اليوم | لايف

وأردف :"صلاح كان يحتاج للعودة إلى قوته لتظهر قدراته من جديد، كان هذا واضحًا من فترة التوقف الماضية بعد أن استعاد حساسية اللعب، لقد كان في حاجة للوقت من أجل أن يكون على ما يرام".

شاهد liverpool اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت | بث مباشر لمباراة ليفربول اليوم | لايف

وأوضح :"صلاح لاعب من الطراز العالمي، لا يزال يشكل خطرًا على المنافسين، فهو يمتلك الهدوء أمام المرمى، ولديه المهارة لإحراز الأهداف".

شاهد liverpool اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت | بث مباشر لمباراة ليفربول اليوم | لايف

وأنهى :"بدأ واضحًا من صلاح أنه يتعامل مع الكرة للمرة الأولى، مع أنه سجل 40 هدفًا في الموسم الماضي، لكن ليس من المهم عندي أن يعود لتسجيل نفس عدد الأهداف في الموسم الماضي".

شاهد liverpool اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت | بث مباشر لمباراة ليفربول اليوم | لايف

صلاح - هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي - سجل مع ليفربول حتى الآن سبعة أهداف في الدوري الإنجليزي كما سجل هدفين في دوري أبطال أوروبا.

شاهد liverpool اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت | بث مباشر لمباراة ليفربول اليوم | لايف

جدير بالذكر أن صلاح سيخوض مباراة نارية مساء اليوم مع فريقه ليفربول أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في قمة الجولة الخامسة عن مباريات المجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.