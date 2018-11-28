بي ان سبورت HD onair - مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 اون لاين | دوري ابطال اوروبا

يخوض النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى اختباراً جديداً أمام الأندية الفرنسية عندما يواجه باريس سان جيرمان فى العاشرة مساء الاربعاء بملعب "حديقة الأمراء"، بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال اوروبا.

بي ان سبورت HD onair - مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 اون لاين | دوري ابطال اوروبا

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، خلف ناديا ليفربول ونابولي الايطالي بفارق نقطة واحدة.

محمد صلاح سبق وأن واجه الاندية الفرنسية فى إختبارات عدة يسلط التقرير التالى الضوء على عليها..

التقى محمد صلاح مع ليون ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة الدورى الاوروبى "اليوروباليج" موسم 2016 – 2017 عندما كان لاعباً فى صفوف روما الايطالي.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدفاً وحيداً فى فوز ليون على روما بنتيجة 4 – 2 فى مباراة الذهاب التى جمعتهما فى فرنسا، بينما فاز روما فى مباراة الاياب التى أقيمت بملعب "الاولمبيكو" بنتيجة 2 – 1، وهى النتيجة التى لم تكن كافية لصعود فريق العاصمة الايطالية إلى الدور التالي.

بي ان سبورت HD onair - مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 اون لاين | دوري ابطال اوروبا

وشارك محمد صلاح فى مباراتى الذهاب والاياب أمام ليون الفرنسى لمدة 90 دقيقة سجل خلالها هدفاً وحيداً فيما لم يتمكن من صناعة أهداف.

جدير بالذكر أن محمد صلاح شارك في مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان التي أقيمت بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات والتي انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 3 – 2، ولم يتمكن "الفرعون المصري" من التسجيل.