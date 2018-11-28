'الغرف السعودية': لقاءات مرتقبة مع مصر لزيادة الاستثمارات بين البلدين (فيديو)

قال منير سعد، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية، إن هناك لقاءات مرتقبة في مصر والسعودية لزيادة حجم الاستثمار بين البلدين، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تذليل كل العقبات أمام المستثمرين بما يساعد في تنمية العلاقات المتبادلة.





وأضاف في لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مناخ الاستثمار في مصر والسعودية أصبح جاذبا جدا، فيما يجري التركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة في الوقت الراهن والتي تعد العمود الفقري لاقتصاد اي بلد.



