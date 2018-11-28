عاجل.. لاعب الأهلي يوقع للمصري البورسعيدي

نجح مجلس إدارة المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية في الحصول على توقيع مصطفى الفرماوي لاعب الأهلي للانضمام إليه خلال الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





ووقع الفرماوي على عقود انتقاله لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، بعد خروجه من حسابات الأهلي في الدوري المصري.





ويسعى الفريق البورسعيدي، لتدعيم صفوفه خلال الموسم الحالي من أجل استعادة عافيته واستعدادًا لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".



