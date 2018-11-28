ننشر التشكيلة المحتملة للإفريقي أمام الجيش الروندي
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:33 ممروى الجلاصي
تحتضن كيجالي العاصمة الروندية اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018، مباراة الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا، بين كل من نادي الجيش الوطني الروندي و النادي الإفريقي التونسي.
و من المتوقع أن يدخل الإفريقي المباراة، بالتشكيل التالي:
سيف الدين الشرفي
بلال العيفة
فخر الدين الجزيري
مختار بالخيثر
ديريك ساسراكو
إبراهيم موشيلي
غازي العيادي
أسامة الدراجي
ياسين الشماخي
علي العابدي
وسام يحيى
و يشار إلى أن صانع ألعاب الإفريقي أسامة الدراجي، كان قد تعرض أول أمس إلى إصابة على مستوى اليد، غير أنه وبعد المعاينة الطبية، إتضح أن إصابته لن تحرمه من المشاركة في لقاء اليوم.
كما شهدت رحلة فريق 'باب الجديد' إلى رواندا، تخلف كل من متوسط الميدان أحمد خليل وسامي الهمامي، بداعي الإصابة لكليهما.