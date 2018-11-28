ننشر التشكيلة المحتملة للإفريقي أمام الجيش الروندي

تحتضن كيجالي العاصمة الروندية اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018، مباراة الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا، بين كل من نادي الجيش الوطني الروندي و النادي الإفريقي التونسي.





و من المتوقع أن يدخل الإفريقي المباراة، بالتشكيل التالي:





سيف الدين الشرفي

بلال العيفة

فخر الدين الجزيري

مختار بالخيثر

ديريك ساسراكو

إبراهيم موشيلي

غازي العيادي

أسامة الدراجي

ياسين الشماخي

علي العابدي

وسام يحيى



