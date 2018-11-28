ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ننشر التشكيلة المحتملة للإفريقي أمام الجيش الروندي

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:33 م
ننشر التشكيلة المحتملة للإفريقي أمام الجيش الروندي
طباعة
مروى الجلاصي
 
تحتضن كيجالي العاصمة الروندية اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018، مباراة الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا، بين كل من نادي الجيش الوطني الروندي و النادي الإفريقي التونسي.

و من المتوقع أن يدخل الإفريقي المباراة، بالتشكيل التالي:

سيف الدين الشرفي 
بلال العيفة 
فخر الدين الجزيري 
مختار بالخيثر 
ديريك ساسراكو
إبراهيم موشيلي 
غازي العيادي
أسامة الدراجي
ياسين الشماخي
علي العابدي
وسام يحيى

و يشار إلى أن صانع ألعاب الإفريقي أسامة الدراجي، كان قد تعرض أول أمس إلى إصابة على مستوى اليد، غير أنه وبعد المعاينة الطبية، إتضح أن إصابته لن تحرمه من المشاركة في لقاء اليوم.

كما شهدت رحلة فريق 'باب الجديد' إلى رواندا، تخلف كل من متوسط الميدان أحمد خليل وسامي الهمامي، بداعي الإصابة لكليهما.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
19:00
-
بيراميدز
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد- إسبانيا
-
x
19:55
-
موناكو- هولندا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
جالطة سراي - تركيا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
22:00
-
كلوب بروج - بلجيكا
ايندهوفن - هولندا
-
x
22:00
-
برشلونة - إسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
إنتر ميلان- إيطاليا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
22:00
-
ليفربول - إنجلترا
نابولي- إيطاليا
-
x
22:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
شالكة - ألمانيا
كأس زايد للأندية الأبطال
نادي مولودية الجزائر
-
x
19:00
-
النصر - السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/28/2018 12:50:03 PM