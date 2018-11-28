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ارتباط مقلق بين قلة نوم الأطفال والتغذية

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:42 م
ارتباط مقلق بين قلة نوم الأطفال والتغذية
الاطفال
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الفجر السعودي
 

قالت دراسة حديثة أُجريت على أكثر من 177 ألف طالب، إن فترة النوم غير الكافية مرتبطة بأسلوب الحياة غير الصحي بين الأطفال والمراهقين.

 

وكشفت النتائج أن فترة النوم غير الكافية مرتبطة بالعادات الغذائية غير الصحية، مثل عدم تناول الفطور وتناول الوجبات السريعة والحلويات بانتظام، وفق موقع "ساينس ديلي" المعني بشؤون العلم.

 

وجرى ربط فترة النوم غير الكافية بزيادة فترات الجلوس أمام التلفزيون أو الحاسب الآلي.

 

وقال المشرف على الدراسة لابروس سيدوسيس: "طبقًا للدراسة، نام نحو 40% من التلاميذ فترة أقل مما ينصح بها، وجرى ربط مستويات النوم غير الكافية بالعادات الغذائية السيئة وزيادة التعرض للشاشات والبدانة في كلا الجنسين".

 

ونشرت نتائج الدراسة في دورية طب النوم السريري.

 

ونصحت الأكاديمية الأمريكية للطب السريري، بضرورة أن ينام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و12 عامًا من 9 إلى 12 ساعة بشكل منتظم من أجل صحة أفضل، والمراهقون من 13 إلى 18 عامًا من 8 إلى 10ساعات.

وجرى الحصول على هذه البيانات من استطلاع حول الصحة في مدرسة باليونان، شارك فيه 177091 تلميذًا بين الثامنة و17 عامًا.

 

وتم تصنيف الأطفال الذين ناموا أقل من 9 ساعات يوميًّا، والمراهقين الذين ناموا أقل من 8 ساعات يوميًّا، على أنهم حصلوا على نوم غير كاف.

 

وتبين أن المراهقين الذين ينامون فترات غير كافية، لديهم مستوى أقل من اللياقة البدنية والنشاط البدني.

 

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