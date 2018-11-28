إليسا: الحديث عن تضخم ثروتي "عيب"

نفت الفنانة اللبنانية إليسا ما تم تداوله عن توقيفها وتضخم ثروتها، مشددة على أنه من العيب تداول مثل هذه الأخبار عن أي شخص.





وكتبت إليسا في تغريدة على تويتر :"الخبر عن توقيفى وتضخم ثروتي خاطئ في كل كلمة ولا حقيقة منه أبداً. عيب أن يتم تناول أي أحد بهذه الطريقة المعيبة".





وأضافت :"للتوضيح فقد تواصل معي مسؤولون لنفي أن يكون الخبر على موقعهم بحيث أن الصورة المتداولة مركبة وتسيء إليّ وإلى موقعهم على حد سواء".