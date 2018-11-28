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إليسا: الحديث عن تضخم ثروتي "عيب"

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:36 م
إليسا: الحديث عن تضخم ثروتي عيب
إليسا- أرشيفية
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نفت الفنانة اللبنانية إليسا ما تم تداوله عن توقيفها وتضخم ثروتها، مشددة على أنه من العيب تداول مثل هذه الأخبار عن أي شخص.

وكتبت إليسا في تغريدة على تويتر :"الخبر عن توقيفى وتضخم ثروتي خاطئ في كل كلمة ولا حقيقة منه أبداً. عيب أن يتم تناول أي أحد بهذه الطريقة المعيبة".

وأضافت :"للتوضيح فقد تواصل معي مسؤولون لنفي أن يكون الخبر على موقعهم بحيث أن الصورة المتداولة مركبة وتسيء إليّ وإلى موقعهم على حد سواء".

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