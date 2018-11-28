يخدم متوسطي الدخل.. التفاصيل الكاملة حول مشروع دار مصر للإسكان

يعتبر مشروع دار مصر للإسكان، أول مشروع يخاطب متوسطي الدخل في مصر، حيث طرح على مرحلتين، مقسمة لـ 32000 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى، 25000 وحدة سكنية في المرحلة الثانية، فضلًا عن تسهيلات الدفع.

ويرصد "الفجر"، التفاصيل الكاملة حول مشروع دار مصر للإسكان.

مشروع دار مصر

يعد مشروع دار مصر للإسكان، أول كمبوند تطلقه هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تميز بمفهوم الخصوصية، كامل الخدمات من أسواق تجارية وموقف للسيرارات بجانب مساحات من اللاند سكيب، كما تواجد في كل العمائر اسانسيرات.

الفئة المتوسطة

مشروع "دار مصر" كان موجه إلى الفئة المتوسطة باعتباره إسكان متوسط، حيث تم طرحه على مرحلتين، مقسمة لـ 32000 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى، 25000 وحدة سكنية في المرحلة الثانية.

المراحل

وتم الانتهاء من 19000 وحدة من إجمالي عدد وحدات المرحلة الأولى، وجاري الانتهاء من الـ 13000 المتبقيين خلال الأشهر القادمة، فضلًا عن تم تسليم 5000 وحدة أخرى من وحدات المرحلة الثانية أيضًا، وسوف يتم الانتهاء من الـ 20000 وحدة المتبقية خلال النصف الأول من سنة 2019م.

وتقوم وزارة الإسكان، بإنشاء 50 مدينة، من بينهم 20 مدينة ذات خصائص الجيل الرابع متمثلة في مدينة العالمين الجديدة، العاصمة الإدارية، والمنصورة، شرق بورسعيد الجديدة، غرب أسيوط، غرب قنا.

طريقة الحجز

واعتمد مشروع دار مصر، على طريقة الحجز التقليدية التي كانت تتبعها هيئة المجتمعات العمرانية عام 2015 وقت طرح المشروع من خلال شراء كراسة الشروط وملء البيانات بها، ثم إرسالها إلى الهيئة لتجرى عملية القرعة بين المواطنين.

ويعتمد مشروع دار مصر على التخصيص بطريقة القرعة العلنية بين المواطنين، وهو ما اختلف عليه الحاجزين خلال الفترات السابقة.

نظام الدفع

واعتمد نظام سداد وحدات دار مصر على طريقتين، الأولى الدفع على 5 سنوات بدون فوائد، والثانية على الدفع بنظام التمويل العقاري، لمدة 20 عامًا.