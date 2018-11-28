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إقامة المؤتمر الدولي لشعبة العلوم الطبية 1 فبراير

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:32 م
إقامة المؤتمر الدولي لشعبة العلوم الطبية 1 فبراير
نقابة العلميين
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آيات عامر
 
تعقد شعبة العلوم الطبية بنقابة العلمييين، الجمعه 1 فبراير 2019، المؤتمر الدولي السنوي تحت عنوان "التطبيقات الحديثة في العلوم الطبية"، بقاعه المؤتمرات بمدينة نصر، مع كوكبة من افضل المحاضرين على مستوى الجمهورية.

ويتضمن محاور المؤتمر كالأتي "الكيمياء الحيوية، الهيماتولوجي، الخلايا الجذعيه، والطب التجددي، المناعة والاورام، الميكروبيولوجيا الطبيه، البيولوجيا الجزيئيه، الفيزياء الطبية، المعلوماتيه الحيويه، الحقن المجهري، محاور أخرى عديدة"، بالاضافه إلى العديد من المفاجآت خلال المؤتمر. 

وأعلنت النقابة علي من يريد الاشتراك التوجه الى اقرب فرع من أفرع النقابة على مستوى الجمهورية وسجل بياناتك وسدد الرسوم.

وأضافت أن الاشتراك يشمل الحضور وشنطة المؤتمر ووجبة غداء وشهاده حضور المؤتمر مختومه ومعتمده من النقابة.

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