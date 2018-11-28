يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة Salah بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:30 معمرو عادل
يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة Salah بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
في تمام العاشرة مساءً تتجه الأنظار إلى ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس لمتابعة قمة باريس سان جيرمان ونظيره ليفربول في قمة الجولة الخامسة عن مباريات المجموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة Salah بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
المباراة ستكون لها طابع خاص فأصحاب الأرض ليس أمامهم سوى الفوز من أجل إنعاش أمالهم في التأهل، في المقابل أمام ليفربول الطريق السهل إذا أراد حسم التأهل مبكرًا وهو الخروج من مواجهة الليلة بالنقاط الثلاث.
يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة Salah بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
ويستعرض "الفجر الرياضي" 4 تحديات في قمة باريس وليفربول قبل المواجهة المرتقبة بينهما:
- بطاقة التأهل
باريس سان جيرمان ليس أمامه سوى الخروج بالنقاط الثلاث إذا ما أراد الصعود والتأهل للدور المقبل حيث في حال حقق الفريق الباريسي أي نتيجة أخرى تعني اقتراب خروجه مبكرًا من دور المجموعات، في المقابل حال فوز ليفربول سيكون الأخير حسم التأهل رسميًا دون النظر لمباراة الجولة الأخيرة أمام نابولي.
يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة Salah بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
وضع المجموعة كالتالي: ليفربول نابولي (6 نقاط)، باريس سان جيرمان (5 نقاط)، النجم الأحمر الصربي (4 نقاط).
- رد الاعتبار والفوز الأول
في مباراة الجولة الأولى بين ليفربول وباريس سان جيرمان نجح الريدز في حسم اللقاء لصالحهم في الدقائق الأخيرة بهدف سجله البرازيلي روبرتو فيرمينو، حيث كانت النتيجة وقتها تشير إلى التعادل (2-2).
يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة Salah بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
وبالطبع سيبحث النادي الباريسي عن رد الاعتبار في مباراة الليلة خاصة أن رفاق المدرب توماس توخيل لم يثبتوا نفسهم أمام الفرق الكبيرة بدوري الأبطال هذا العام بعد الخسارة من ليفربول بنتيجة (3-2) والتعادل مرتين أمام نابولي بواقع (2-2) في فرنسا، وبنتيجة (1-1) في إيطاليا.
يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة Salah بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
في المقابل يبحث ليفربول، عن فوز خارج الآنفيلد لم يتحقق هذه النسخة بدوري أبطال أوروبا حيث تلقى الريدز خسارتين خارج الديار أمام نابولي بنتيجة (1-0)، والنجم الأحمر الصربي (2-0).
وبالطبع سيكون الخروج بنتيجة الفوز لصالح ليفربول أكثر من فائدة سواء بحسم التأهل رسميًا لدور الـ16 أو بتحقيق الفوز خارج الديار.
يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة Salah بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
- صراع متجدد
الصراع سيتجدد بين الثنائي الألمانيين يورجن كلوب المدير الفني لليفربول وتوماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، حيث يأمل الأول في مواصلة التفوق على مدرب باريس في المقابل يبحث توخيل عن رد الاعتبار.
يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة Salah بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
كلوب سبق وأن تفوق على توخيل في آخر مواجهتين حيث كانت آخر مواجهة انتهت بفوز مدرب ليفربول (3-2)، كما فاز بنتيجة (4-3) في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي عام 2015 عندما كان وقتها توخيل مدربًا لبروسيا دورتموند.
يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة Salah بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
- تحدي ثلاثي
تحد آخر داخل المستطيل الأخضر وهو بين الثلاثي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا وأدينسون كافاني ثلاثي باريس سان جيرمان، وبين محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو ثلاثي ليفربول.
يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة Salah بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
ورغم الإصابة التي لحقت بثنائي باريس سان جيرمان مبابي ونيمار مع منتخبات بلادهم إلا أن توخيل أكد على لحاق الثنائي في مباراة الليلة.
في المقابل، كانت تحوم الشكوك حول غياب السنغالي ساديو ماني عن مباراة باريس سان جيرمان للإصابة لكن كلوب اصطحب اللاعب لفرنسا في إشارة بمشاركة نجم الفريق أمام العملاق الباريسي.
يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة Salah بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH
المزيد عن: موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مشاهدة ليفربول ضد باريس سان جيرمان مشاهدة دوري ابطال اوروبا مباشر ماتش ليفربول وباريس سان جيرمان مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر مجانا مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم مباشر