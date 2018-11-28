يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة Salah بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

في تمام العاشرة مساءً تتجه الأنظار إلى ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس لمتابعة قمة باريس سان جيرمان ونظيره ليفربول في قمة الجولة الخامسة عن مباريات المجموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة Salah بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

المباراة ستكون لها طابع خاص فأصحاب الأرض ليس أمامهم سوى الفوز من أجل إنعاش أمالهم في التأهل، في المقابل أمام ليفربول الطريق السهل إذا أراد حسم التأهل مبكرًا وهو الخروج من مواجهة الليلة بالنقاط الثلاث.

يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة Salah بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

ويستعرض "الفجر الرياضي" 4 تحديات في قمة باريس وليفربول قبل المواجهة المرتقبة بينهما:





- بطاقة التأهل





باريس سان جيرمان ليس أمامه سوى الخروج بالنقاط الثلاث إذا ما أراد الصعود والتأهل للدور المقبل حيث في حال حقق الفريق الباريسي أي نتيجة أخرى تعني اقتراب خروجه مبكرًا من دور المجموعات، في المقابل حال فوز ليفربول سيكون الأخير حسم التأهل رسميًا دون النظر لمباراة الجولة الأخيرة أمام نابولي.

يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة Salah بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

وضع المجموعة كالتالي: ليفربول نابولي (6 نقاط)، باريس سان جيرمان (5 نقاط)، النجم الأحمر الصربي (4 نقاط).





- رد الاعتبار والفوز الأول





في مباراة الجولة الأولى بين ليفربول وباريس سان جيرمان نجح الريدز في حسم اللقاء لصالحهم في الدقائق الأخيرة بهدف سجله البرازيلي روبرتو فيرمينو، حيث كانت النتيجة وقتها تشير إلى التعادل (2-2).

يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة Salah بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

وبالطبع سيبحث النادي الباريسي عن رد الاعتبار في مباراة الليلة خاصة أن رفاق المدرب توماس توخيل لم يثبتوا نفسهم أمام الفرق الكبيرة بدوري الأبطال هذا العام بعد الخسارة من ليفربول بنتيجة (3-2) والتعادل مرتين أمام نابولي بواقع (2-2) في فرنسا، وبنتيجة (1-1) في إيطاليا.

يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة Salah بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

في المقابل يبحث ليفربول، عن فوز خارج الآنفيلد لم يتحقق هذه النسخة بدوري أبطال أوروبا حيث تلقى الريدز خسارتين خارج الديار أمام نابولي بنتيجة (1-0)، والنجم الأحمر الصربي (2-0).

وبالطبع سيكون الخروج بنتيجة الفوز لصالح ليفربول أكثر من فائدة سواء بحسم التأهل رسميًا لدور الـ16 أو بتحقيق الفوز خارج الديار.

يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة Salah بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

- صراع متجدد





الصراع سيتجدد بين الثنائي الألمانيين يورجن كلوب المدير الفني لليفربول وتوماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، حيث يأمل الأول في مواصلة التفوق على مدرب باريس في المقابل يبحث توخيل عن رد الاعتبار.

يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة Salah بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

كلوب سبق وأن تفوق على توخيل في آخر مواجهتين حيث كانت آخر مواجهة انتهت بفوز مدرب ليفربول (3-2)، كما فاز بنتيجة (4-3) في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي عام 2015 عندما كان وقتها توخيل مدربًا لبروسيا دورتموند.

يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة Salah بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

- تحدي ثلاثي





تحد آخر داخل المستطيل الأخضر وهو بين الثلاثي كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا وأدينسون كافاني ثلاثي باريس سان جيرمان، وبين محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو ثلاثي ليفربول.

يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة Salah بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

ورغم الإصابة التي لحقت بثنائي باريس سان جيرمان مبابي ونيمار مع منتخبات بلادهم إلا أن توخيل أكد على لحاق الثنائي في مباراة الليلة.





في المقابل، كانت تحوم الشكوك حول غياب السنغالي ساديو ماني عن مباراة باريس سان جيرمان للإصابة لكن كلوب اصطحب اللاعب لفرنسا في إشارة بمشاركة نجم الفريق أمام العملاق الباريسي.