العربي للنشر والتوزيع تُصدر أول رواية لها من كرواتيا "عقيدةُ الأغنياء"

أصدرت دار العربي للنشر روايتها الجديدة والتي تحمل اسم "عقيدةُ الأغنياء"، والتي تضمن بعض الأحداث عن عالم جديد قادم.





ويوضح هذا الكتاب أن "الناس" أغنياءٌ بأرواحهم وثرواتهم يعيشون حياتهم بشكلٍ متكامل؛ فالمعرفة والإدراك الواسع يجعلان الحياة مكثفة ومتكاملة بتواصلهم مع أفكارِهم التي تأتي بشكل تدريجي ومع الوقت يتوصلون إلى الحقيقة والجمال والخير، وعندما ينجحون، يكونون كالمرساةِ في البحار العميقة.

حيث وصفت دار النشر هذا الكتاب بأنه سيكون محط اهتمام للقراء العرب وخاصةً عندما يبحثون عن التحدي ويعشقونه.

ويتضمن هذا الكتاب شخصيتين رئيسيتين: الشخصية الأولى تسمى "الكُونت"، والثانية مدام "كروزمارك" وهما أصبحا كائنًا واحدًا بعد التحول الكيميائي ويوجدان على مستوى أعلى من الوعي. وفي مركز الكتاب هناك طاولة عشاء لملتقى العباقرة يُناقشون على هذه الطاولة مواضيع عميقة ووجهات نظر مختلفة حول العالم.