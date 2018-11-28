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المنتخب يفاجئ شيكابالا

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:33 م
المنتخب يفاجئ شيكابالا
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محمد الصو
 
تلقى محمود عبدالرازق شيكابالا المحترف ضمن صفوف أبولون اليوناني، مكالمة من هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الأول لكرة القدم، من أجل الإطمئنان عليه في مسيرته الإحترافية.


وأكد رمزي خلال حديثه مع شيكابالا، على أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، حريص على متابعته والإشادة بمستواه الأخير، موضحًا أنه قريب من الإنضمام خلال المعسكر المقبل استعدادًا لمواجهة النيجر، بالتصفيات الإفريقية.


ويدرس أجيري، ضم بعض العناصر الجديدة خلال مباراة النيجر، خاصةً أنه تحصيل حاصل، بالإضافة إلى سماحه بغياب عدد من المحترفين للراحة.


ويلتقي المنتخب الوطني النيجر، على ملعب الأخير منتصف مارس المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.
المزيد عن: هاني رمزي محمود عبد الرازق شيكابالا شيكابالا المنتخب أجيري
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