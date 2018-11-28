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طارق فهمي: التعاون المصري السعودي أساس النظام الإقليمي العربي

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:34 م
طارق فهمي: التعاون المصري السعودي أساس النظام الإقليمي العربي
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ندى محمد
 
علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، قائلا إنها ذات أهمية كبيرة لاعتبارات متعلقة بطبيعة العلاقات المصرية السعودية، موضحا أن هناك ثوابت ومعطيات في ترسيخ العلاقات بين البلدين ويبني على ذلك أسس نظام الإقليم العربي.

وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الأربعاء، أننا أمام تحولات كبيرة مرتبطة بنمط وتوجه العلاقات المصرية السعودية في نطاقها، مشيرا إلى أن مصر والسعودية والإمارات تعتبر الدول الرئيسية في النظام الإقليمي، والتنسيق المباشر بين الثلاث دول يعمل على التكاتف لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الإقليم. 

كما لفت إلى أن العلاقات بين البلاد العربية تتحول الآن من علاقات سياسية واقتصادية واستثمارية إلى علاقات على مستوى الشراكة الكاملة.
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