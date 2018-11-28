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برقم الرخصىة.. اعرف مخالفاتك أونلاين

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:24 م
برقم الرخصىة.. اعرف مخالفاتك أونلاين
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عبد الله الميهي
 

تقدم بوابة الفجر، لمتابيعها شرح هام جدا لأصحاب السيارات باختلاف أنواعها حول كيفية معرفة كم عدد المخالفات على سيارتك وكم المبلغ المطلوب منك سداده أثناء تجديد رخصة سيارتك كمخالفات وسيتم الشرح أون لاين حيث يمكنك معرفة المخالفات من على موقع بوابة الحكومة المصرية داخل قسم خدمة مخالفات رخص المركبات.


تعليمات استخدام بوابة الحكومة المصرية خدمة المخالفات.

 

1 - يجب ملئ جميع الخانات التي بجانبها علامة  " * "

 

2- هذه الخدمة تغطي جميع محافظات مصر

 

3- تغطي خدمة دفع المخالفات أون لاين محافظات قليلة فقط وهي القاهرة و الجيزة ويتم دفع المخالفات في زمن أقصاة 72 ساعة.

 

4- يوجد خدمة التظلم علي المخالفات من خلال الإنترنت وتغطي جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

 

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية لسيارتي برقم اللوحة.

 

- عليك الدخول إلى بوابة الحكومة المصرية خدمة المخالفات المرورية علي المركبات من الرابط التالي "ttp://egypt.gov.eg/Services/NTPMOJ-GG/functions/PayFines.aspx".

 

- ثم عليك إدخال البيانات الآتية:


( رقم اللوحة الخاص بالسيارة – المحافظة المرخص فيها السيارة – نوع الترخيص”ملاكي- أوتوبيس خاص – أو غير ذلك…)


- ثم عليك الضغط علي إجمالي المخالفات الخاصة بالمركبة.

المزيد عن: مخالفات أونلاين رقم الرخصة
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