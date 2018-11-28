اليوم.. احتفالية لأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإسكندرية

تقييم مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية، اليوم، احتفالية بمشاركة من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بقصر ثقافة الانفوشى، وذلك في إطار الاحتفالات بأعياد الطفولة واهتمام الدولة بالبرنامج القومي لحماية الأطفال بلامأوى.





ويشارك بالإحتفالية أبناء جمعيات "جمعية اسكندرية بنين وبنات، وجمعية الحرية للتنمية، وجمعية كاريتاس مصر، ومجمع الخدمات بمعروضات"، ويتضمن برنامج الحفل، عروض استعراضية وغنائية وكورال.





ويهدف الحفل إلى دمج هؤلاء الأبناء في المجتمع من خلال الأنشطة لبث روح الانتماء والإصلاح في نفوس الابناء واستغلال طاقتهم الإيجابية في العمل المنتج والصالح العام.



