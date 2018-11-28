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"قومي حقوق الإنسان" يعقد ورشة لطلاب المدارس حول التنمر

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:23 م
قومي حقوق الإنسان يعقد ورشة لطلاب المدارس حول التنمر
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زينب عطا
 
في إطار برنامج عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان الهادف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى طلاب المدراس، وبالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل،عقد المجلس ورشة عمل للأطفال حول مواجهة التنمر، حيث أوفد المجلس باحثين إلى مدرسة "سكيلز سعاد كفافي".

وشارك في التدريب 13 طالبة و11 طالب، من الصفوف: الخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي. 

وقد شملت أهم محاور التدريب تعريف التلاميذ بمفهوم التنمر وكيفية حماية النفس والغير منه، إلى جانب التوعية بأهمية قيم التعاون والترابط بين الزملاء، والبعد عن التمييز والإقصاء. وقد اعتمد التدريب على الألعاب الترفيهية ومشاهد المحاكاة والمناقشات. 

هذا ويعتزم المجلس استمرار التعاون مع الجهات المعنية لاستكمال برنامجه في غرس قيم حقوق الإنسان وعدم التمييز لدى الطلاب.
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