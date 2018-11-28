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اجتماع أوروبي سري لمنع تشديد العقوبات على موسكو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 12:22 م
اجتماع أوروبي سري لمنع تشديد العقوبات على موسكو
اجتماع أوروبي سري
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وكالات
 

أعربت فرنسا وألمانيا عن معارضاتهما لفرض أي عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية التوتر الحاصل في مضيق كيرتش بين موسكو وكييف.

 

وذكرت صحيفة "فيلت" نقلا عن مصادرها أن دبلوماسيين ألمانا وفرنسيين عارضوا خلال اجتماع سري عقدته لجنة السياسة والأمن الأوروبية في بروكسل أمس تشديد العقوبات، وأشاروا إلى أهمية تبني "إجراءات بناء الثقة" مع روسيا.

 

وأضافت الصحيفة الألمانية أن باريس وبرلين تفضلان مواصلة الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل التوتر في مضيق كيرتش، ضمن إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

 

وفي الـ25 من نوفمبر احتجز خفر السواحل الروسي 3 سفن حربية أوكرانية انتهكت المياه الروسية، ورفضت التوقف عند محاولة عبورها مضيق كيرتش، الذي يربط بحري آزوف والأسود، ما اضطر الخفر الروسي لإطلاق النار على إحداها واحتجاز السفن الـ3 واقتيادها بطواقمها إلى القرم.

 

المزيد عن: موسكو منع تشديد العقوبات روسيا العقوبات اجتماع أوروبي سري
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