الطالع الفلكى الأربِعَاء 28/11/2018..مُوسِيقَى رَاقِيَة!





**القمر فى الرّبع الثّالث، القمر فى الأسد.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزّبَانَا من 24 نوفمبر - 6 ديسمبر.





*اليوم 19 هَاتُور قبطى، 28 تشرين ثَانِ رُومى ، 20 رَبيعٍ الأوّل ،سلبى للغاية، الإبحار فى النّيل مكروه اليوم بشدّة فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: -مَأدَرْشْ أغنّى أىّ لحم ،الألحام كلها بِتِتْسِرِء.(سمير غانم من مسرحيّة الأستاذ مزيكا-1978)





*القمر فى الأسد"غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى بُرج الأسد يعنى

أن تقفز الإيجو/الأنا إلى الصّدَارة لنفكّر فى مصلحتنا الخاصّة وهذا مُفيد لمن إعتادو أن يكونو شمعة تحترق من أجل الآخرين ، لأنّ فاقد الشيئ لايُعطيه فهذه الساعات فى برج الأسد تنصحك بالإلتفات لصحّتك ولنفسك ، الإنتباه لكرامتك ، الإبتعاد عن الأماكن والأشخاص التى لاتليق بمركزك الإجتماعى ،الثقة بالنفس ومهارات القيادة والقدرة على التواصل مع مُختلف المخلوقات بدءاً بالبشر ومروراً بحيوانك الأليف بمنزلك وانتهاءً بحيوان مذعور مريض أوجائع فى الطريق يطلب مساعدتك بمجرد نظرة عين ، كما أنه أنسب وقت للتعامل مع حبيب مُتكبّر مُتعجرف لتضع النقاط على الحروف حفاظاً على كرامتك/الأنا مع أقل تردّد أو إهتزاز بسبب ضعف الشهوة ، فإما البركة الآن أو اللعنة للأبد.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحلّ ذكرى ميلاد الفنّانة مها أبوعوف فكل عام وهى بألف خير، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم مها أبوعوف مع التنبيه أنها لاتعبّر عن صفات تتواجد فى نجمتنا بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(سيّدة راقِيَة)،(ديانا رُوسّ)،(الأخ الأكبر)،(مايكل أنجلو)،(يَدٌ خفيّة بالإحسان)،(لبن وعسل)،(أغنية العام)،(مُوسيقار)،(سَخَاء وكَرَم).









إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: الإلتفات للقمة عيْشك أفضل لك من الإنغماس فى مناقشات قد تعتقد أنها تسلية لكنها تستهلك تركيزك الذهنى وتصنع العداوات،لتقل خيراً أو لِتَسْكُتْ.

برج الثور: الجواب بيبان من عنوانه، عبارة قد تقفز إلى رأسك عندما يتم تقديم شخص مشكوك فى نزاهته أو أخلاقه لك، درهم وقاية.





برج الجوزاء: الهدوء والتمسّك ببرود الأعصاب يوفر عليك أخطاء ،عِدّ حتى عشرة أو أخرج لإستنشاق هواء نظيف حتى تهدأ أعصابك وتسترد إتزانك العصبى.





برج السّرطان: الكتمان صفة ليست مذمومة خاصةً إن كانت لتفادى الأذى أو إبعاد الضرر ، هذا يعنى التكتم على مشاريعك الخاصة أثناء الزيارات.





برج الأسد: تمسّك بأعمالك الرّوتينيّة إن حاول أحدهم جرّك لعمل لا تبرع فيه ، إبْتعِد عن الفهلوة ، الطرق المُختصَرَة أو التبرّع بإنجازعمل لا تُعرفه.





برج العذراء: لاتبدو المعضلة الماليّة قادرة على إحباطك ولكن على العكس فأنت تستمتع بالتفكير فى طرق مبتكرة للتغلب عليها كما لعبة الشطرنج، العبد فى التفكير.

برج الميزان: إن كنت تعانى ضعف التركيز وتشتت الإنتباه فأدّ الأعمال الرّوتينيّة التى لا تحتاج لتركيز ذهنى، تناول الفيتامينات مفيد.





برج العقرب: رُبّما قمت بجمع معلومات قيّمة عن مشروع مستقبلى تفكر فيه من خلال مناقشتك مع أهل الخبرة دون كشف خططك تطبيقاً للمثل ، إشترِ ولاتِبِعْشْ.





برج القوس: عليك بالحرص فى تعاملاتك الماليّة فقد يتم إستغفالك من أحد أنصاف المُتعلمين ، فكر مرتيْن قبل أن تفتح فمك وتغرّد بأسرارك لصديق قد ينقلب لعدوّ.





برج الجدى: لاتُقرض أموالك للغير بغيرضرورة قصوى فقد لا تسترجع المال فى موعد إستحقاقه، إلا إن كانت مساعدة.

برج الدّلو: التعبير عن عاطفتك لا يجب أن يكون بالضرورة مالياً ، وأنت لا تفتقر للكلمات الرقيقة ، هذا مطلوب فى تواصلك اليوم مع والدتك ، وإناث العائلة.





برج الحُوت: البداية الصحيحة تعنى إنهاء نصف الطريق ، هذا يعنى أن تُدقّق فى صغائر الأمور فى عملك مهما بدت تافهة فمنها يأتى الفشل، لتوفر الوقت والجهد.



