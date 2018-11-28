بث مباشر| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:14 صعمرو عادل
بث مباشر| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان
تنطلق، اليوم الأربعاء، مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، على ملعب حديقة الأمراء، بالجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".
ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط خلف نابولي الإيطالي الذي يمتلك نفس الرصيد، لكن يتفوق نابولي في المواجهات المباشرة، بينما يأتي باريس سان جيرمان ثالثا برصيد 5 نقاط.
ويشارك اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي في المبارة بعد تألقه مع الفريق، خلال الفترة الأخيرة.
وأعلن المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، عن القائمة التي ستواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وجاءت القائمة كالتالي: فابينيو، فان ديك، فاينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، محمد صلاح، جوميز، أليسون، هندرسون، ستوريدج، مورينو، مينيوليه، شاكيري، روبرتسون، ماتيب، كيليهر، كاماتشو، ترينت أرنولد.
بث مباشر| مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان
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