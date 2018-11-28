ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إطلالات ابتعدي عنها عند حضور حفلات الزفاف

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:06 ص
إطلالات ابتعدي عنها عند حضور حفلات الزفاف
طباعة
 
جمعنا لكِ بعض الملاحظات التي يجب أخذها بعين الإعتبار عند حضور حفلات الزفاف، وإطلالات احذري الظهور بها في المناسبات:-

فستان أبيض
فتاة واحدة يجب أن تتألّق باللّون الأبيض في يوم زفافها وهي العروس، لذلك وفّري فستانكِ الأبيض إلى حفلة أخرى لا توجد فيها عروس.

حذاء بكعب من دون ظهر
قد تكون هذه الأحذية غير مريحة، خاصّة وأنّكِ ستتنقلين من طاولة إلى أخرى، ستقفين مطوّلاً وقد ترقصين، لذلك حاولي اختيار الحذاء المريح لهذه اللّيلة مع ظهر وأحزمة وكعب عريض.

أكسسوارات شبابيّة
حاولي الابتعاد عن الأكسسوارات الشبابيّة التي تأتي على شكل خيوط وجلود، بل احرصي على ارتداء أرقى مجوهراتكِ وأكسسواراتكِ اللّامعة التي ستظهر أنوثتكِ وأناقة فستانكِ

أفضل خيار لحفلات الزفاف
قد يكون البنطال هو الأنسب والأكثر راحة لحفلات الزفاف، خاصّة الـ JumpSuit"قطعة واحدة من الملابس"، فكل ما ستحتاجين إليه هو القليل من الأكسسوارات وحذاء مميّز وستجذبين كلّ الأضواء باتّجاهكِ.

فستان مكشوف كثيراً
جرّبي المشي والجلوس بفستانكِ الذي تنوين ارتداءه في حفل الزفاف.
حاولي إيجاد ماهو مناسب ومريح لمثل هذه المناسبات، فأنتِ تريدين قضاء وقت ممتع بدلاً من سماع تعليقات الناس السلبيّة.
المزيد عن: حفلات الزفاف الزفاف اطلالات ابتعدي عنها اطلالات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
19:00
-
بيراميدز
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد- إسبانيا
-
x
19:55
-
موناكو- هولندا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
جالطة سراي - تركيا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
22:00
-
كلوب بروج - بلجيكا
ايندهوفن - هولندا
-
x
22:00
-
برشلونة - إسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
إنتر ميلان- إيطاليا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
22:00
-
ليفربول - إنجلترا
نابولي- إيطاليا
-
x
22:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
شالكة - ألمانيا
كأس زايد للأندية الأبطال
نادي مولودية الجزائر
-
x
19:00
-
النصر - السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/28/2018 11:30:00 AM