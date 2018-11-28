إطلالات ابتعدي عنها عند حضور حفلات الزفاف

جمعنا لكِ بعض الملاحظات التي يجب أخذها بعين الإعتبار عند حضور حفلات الزفاف، وإطلالات احذري الظهور بها في المناسبات:-





فستان أبيض

فتاة واحدة يجب أن تتألّق باللّون الأبيض في يوم زفافها وهي العروس، لذلك وفّري فستانكِ الأبيض إلى حفلة أخرى لا توجد فيها عروس.





حذاء بكعب من دون ظهر

قد تكون هذه الأحذية غير مريحة، خاصّة وأنّكِ ستتنقلين من طاولة إلى أخرى، ستقفين مطوّلاً وقد ترقصين، لذلك حاولي اختيار الحذاء المريح لهذه اللّيلة مع ظهر وأحزمة وكعب عريض.





أكسسوارات شبابيّة

حاولي الابتعاد عن الأكسسوارات الشبابيّة التي تأتي على شكل خيوط وجلود، بل احرصي على ارتداء أرقى مجوهراتكِ وأكسسواراتكِ اللّامعة التي ستظهر أنوثتكِ وأناقة فستانكِ





أفضل خيار لحفلات الزفاف

قد يكون البنطال هو الأنسب والأكثر راحة لحفلات الزفاف، خاصّة الـ JumpSuit"قطعة واحدة من الملابس"، فكل ما ستحتاجين إليه هو القليل من الأكسسوارات وحذاء مميّز وستجذبين كلّ الأضواء باتّجاهكِ.





فستان مكشوف كثيراً

جرّبي المشي والجلوس بفستانكِ الذي تنوين ارتداءه في حفل الزفاف.