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المشدد 3 سنوات لمتهم باستعراض القوة بالمرج

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:10 ص
المشدد 3 سنوات لمتهم باستعراض القوة بالمرج
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عمار محمد
 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة عامل بتهمة استعراض القوة في المرج، بالسجن المشدد 3 سنوات.

 

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.

 

وأسندت النيابة العامة إلى "محمد. ج. ا"، تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وضرب العمد للمجني عليهم "علياء. س" و"محمد. م" و"محمد. ص" و"علي. ص" باستخدام الأسلحة النارية، ما أحدثوا إصابتهم التي أعجزتهم عن أشغالهم مدة تزيد عن عشرين يوما.

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