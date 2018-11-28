أجمل أقراط العروس المناسبة لهذا العام (صور)

قبل أن تختاري التصميم المناسب لإطلالة الزفاف، تعرفي على أبرز الصيحات الرائجة في أقراط العروس 2018 - 2019.





الأقراط الطويلة

مازالت هذه الصيحة بارزة في أقراط العروس، والتي تتدلى بتصميم بسيط ورقيق، مثل أقراط فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels، ولويس فيتون Louis Vuitton.

كما أن الأقراط الطويلة المزودة بشراشيب مرصعة من الموديلات المميزة هي التي تناسب العروس، مثل أقراط دي بيرز Debeers.





أقراط الـDrops

وهي الأقراط التي تتخذ تصميم القطرة Drop، حيث إنها الاختيار المفضل للنجمات والأميرات في أعراسهن وعلى السجادة الحمراء.

وتختلف موديلات أقراط الـDrop، فيمكن أن تكون القطرة صغيرة في نهاية الأقراط، مثل تصميم شوميه Chaumet، أو أن تكون الأقراط قصيرة وتتدلى منها الـDrops، مثل أقراط دي بيرز Debeers، وغراف Graff.





أقراط الثريات

وهي الأقراط الأشبه بالثريات في تصميمها، وتبدو أكثر فخامة وإبهارًا عن غيرها من الموديلات، وتتناسب مع فساتين الزفاف الناعمة، وغالبًا لا تحتاج العروس لارتداء قلادة مع هذه الأقراط الفخمة.

ومن أبرز التصاميم التي قدمتها الماركات بوحي من الثريات، أقراط كارتييه Cartier، وبياجيه Piaget.





أقراط الحلقات الصغيرة

عادت هذه الصيحة القديمة مجددًا في موضة الأقراط، وقد طالت العروس أيضًا، وهي عبارة عن حلقة صغيرة تلتف حول الأذن، وعلى العروس أن تختار تصميمًا مرصعًا بالألماس.

ومن الموديلات المناسبة لليلة الزفاف: أقراط بولغاري Bulgari، وكارتييه Cartier، وبوميلاتو Pomellato بالذهب الوردي، أقراط تيفاني آند كو Tiffany & Co، وشوبارد Chopard بالذهب الأبيض.





أقراط الزر الصغير

وهي الأقراط التي تلتصق بالأذن مثل الزر الصغير على الملابس، وتتميز بتصميمها البسيط والرقيق، لتناسب العروس الناعمة، وغالبًا ما تكون مرصعة بالألماس.

وقد برزت هذه الصيحة لدى تيفاني آند كو Tiffany & Co، شوبارد Chopard، كارتييه Cartier، ودي بيرز Debeers.





الأقراط التي تغطي جزءًا من الأذن

وقد أحبّت كثير من النساء هذه الصيحة المميزة، فبدلاً من أن تكون الأقراط متدلية، سوف تكون بتصميم يغطي جزءًا من الأذن.

وقد قدمت ماركة ميسيكا Messika هذه الصيحة في موديلات مختلفة، سواء متماثلة أو غير متماثلة، كذلك أبدعت ماركة غراف Graff هذه الأقراط بتصميم مميز للعروس، وقدمتها ماركة شوميه Chaumet في تصميم الفيونكة الأنثوي.





الأقراط المرصعة باللؤلؤ

من الصيحات التي لا تنتهي موضتها، حيث إن اللؤلؤ يضيف سحرًا لا يقاوم في المجوهرات.