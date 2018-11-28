أحمد كريمة يوضح سبب تحريمه للعبة pubg

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن فتواه المختصة بتحريم لعبة بوبج "pubg" هو رأي شخصي، مشيرًا إلي أنه حرم ذلك بناء على واقعة قتل مراهق لمعلمته تقليدا للعبة، وتسبب بها في إهدار أوقات عمل ودراسة، مؤكدا أن الرأي خاص وليس عاما.





وكان "كريمة"، قد قال إن ممارسة لعبة بوبج "pubg"، حرام شرعا، لأن المولى عز وجل قال في كتابه الكريم "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، وقال في موضع آخر: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما".





وكانت اللعبة إلكترونية، تسببت في مقتل مدرسة داخل مسكنها، بسبب ممارسة اللعبة الإلكترونية.



