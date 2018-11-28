ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس الفلبين: "اقتلوا المتمردين الشيوعيين جميعا"

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:59 ص
رئيس الفلبين: اقتلوا المتمردين الشيوعيين جميعا
رئيس الفلبين
طباعة
وكالات
 

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، أنه ينوي تشكيل "فرقة إعدام"، للتصدي لوحدات اغتيال تابعة للمتمردين الشيوعيين، ومنع هجمات رجال حرب العصابات.

 

وأشار دوتيرتي إلى أنه في الوقت الذي حاولت إدارته استئناف مفاوضات السلام مع المتمردين الشيوعيين، فإن تلك المبادرات كانت تعرقلها الهجمات المستمرة التي تشنها الجماعة المتمردة على المدنيين، والجنود، ورجال الشرطة.

 

وأضاف "سأضارع موهبتهم أيضاً في اغتيال الأشخاص. إذا رأيتم ثلاثة أو أربعة متمردين شيوعيين، اقتلوهم جميعاً. رفع دعاوي أمام المحاكم أمر يتسم بالبطء الشديد".

 

وقال وزير الدفاع، دلفين لورينزانا، إن مسؤولي الأمن "سيدرسون الخطة بدقة شديدة" لتحديد الذين يؤلفون فرقة الاغتيال، والذين سيستهدفون بالاغتيال، ومن سيشرف على العمليات ومن سيكون مسؤولاً عنها".

 

ويقاتل المتمردون الشيوعيون الحكومة منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، ما يجعل الحركة واحدة من أقدم حركات التمرد اليسارية في آسيا.

 

يُذكر أن دوتيرتي أنهى رسمياً مفاوضات السلام مع المتمردين في نوفمبر 2017، وسط تصاعد الهجمات، وصُنف المتمردون رسمياً، إرهابيين.

المزيد عن: رئيس الفلبين الفلبين الشيوعين اقتلوا الشيوعيين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
19:00
-
بيراميدز
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد- إسبانيا
-
x
19:55
-
موناكو- هولندا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
جالطة سراي - تركيا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
22:00
-
كلوب بروج - بلجيكا
ايندهوفن - هولندا
-
x
22:00
-
برشلونة - إسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
إنتر ميلان- إيطاليا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
22:00
-
ليفربول - إنجلترا
نابولي- إيطاليا
-
x
22:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
شالكة - ألمانيا
كأس زايد للأندية الأبطال
نادي مولودية الجزائر
-
x
19:00
-
النصر - السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/28/2018 11:30:00 AM