رئيس الفلبين: "اقتلوا المتمردين الشيوعيين جميعا"

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، أنه ينوي تشكيل "فرقة إعدام"، للتصدي لوحدات اغتيال تابعة للمتمردين الشيوعيين، ومنع هجمات رجال حرب العصابات.

وأشار دوتيرتي إلى أنه في الوقت الذي حاولت إدارته استئناف مفاوضات السلام مع المتمردين الشيوعيين، فإن تلك المبادرات كانت تعرقلها الهجمات المستمرة التي تشنها الجماعة المتمردة على المدنيين، والجنود، ورجال الشرطة.

وأضاف "سأضارع موهبتهم أيضاً في اغتيال الأشخاص. إذا رأيتم ثلاثة أو أربعة متمردين شيوعيين، اقتلوهم جميعاً. رفع دعاوي أمام المحاكم أمر يتسم بالبطء الشديد".

وقال وزير الدفاع، دلفين لورينزانا، إن مسؤولي الأمن "سيدرسون الخطة بدقة شديدة" لتحديد الذين يؤلفون فرقة الاغتيال، والذين سيستهدفون بالاغتيال، ومن سيشرف على العمليات ومن سيكون مسؤولاً عنها".

ويقاتل المتمردون الشيوعيون الحكومة منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، ما يجعل الحركة واحدة من أقدم حركات التمرد اليسارية في آسيا.

يُذكر أن دوتيرتي أنهى رسمياً مفاوضات السلام مع المتمردين في نوفمبر 2017، وسط تصاعد الهجمات، وصُنف المتمردون رسمياً، إرهابيين.