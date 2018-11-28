تأجيل محاكمة مقتحم كنيسة عين شمس لـ10 ديسمبر

قررت محكمة جنح عين شمس، تأجيل محاكمة المتهم بمحاول اقتحام كنيسة حاملًا سيخ حديد وأصاب شخصين بإصابات طفيفة لجلسة 10 ديسمبر.

وطالب دفاع المتهم خلال الجلسة، بعرضه على الطب النفسي كونه غير مسئول عن أفعاله بسبب إصابته بمرض نفسي عقب وفاة والده.

وقال المتهم، إنه شاهد المهدي المنتظر داخل إلى الكنيسة، فحاول الدخول وراءه للبحث عنه، مؤكدا أنه نفذ ذلك من نفسه ولم يتلق تعليمات من أي جهات أو منظمات، وكشفت التحقيقات أن المتهم لا ينتمي إلى فصيل إرهابي.

وتلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغًا من الأهالي بمحاولة أحد الأشخاص، ويدعى "إسلام. ف" اقتحام كنيسة، وفي يده سيخ حديد، وأصاب شخصين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن، وتم اقتياد المتهم إلى القسم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.