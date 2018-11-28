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أسعار العملات اليوم الأربعاء 28-11-2018 في مصر

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:53 ص
أسعار العملات اليوم الأربعاء 28-11-2018 في مصر
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محمد المسلمي
 


شهدت  أسعار العملات اليوم اليوم الأربعاء 28-11-2018  استقرارا قياسا على ختام تعاملات أمس الثلاثاء  بعد تحرك طفيف فى أسعار الدينار الكويتى، فيما واصلت أسعار اليورو الأوروبى والجنيه الإسترلينى الاستقرار.



يعرض لكم "الفجر"، أسعار العملات اليوم اليوم الأربعاء 28-11-2018 فى مختلف البنوك العاملة في مصر، محدثة أولا بأول، وفيما يلى سعر الدولار أمام الجنية المصرى .



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.85 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع




سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع




سعر الدولار فى بنك مصر



17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع




سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع




سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع




سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع




سعر اليورو الأوروبى اليوم



ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.10 جنيه للشراء، 20.28 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى ارتفاعاً طفيفاً أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.64 جنيه للشراء، و 22.94 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم



واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.




سعر الدينار الكويتى اليوم



ارتفع "طفيفاً" سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 58.42 جنيه للشراء، 58.82 جنيه للبيع.

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