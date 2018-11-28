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3 وزراء يبحثون التعاون مع البنك الدولي في مجال إدارة المخلفات

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:53 ص
3 وزراء يبحثون التعاون مع البنك الدولي في مجال إدارة المخلفات
الدكتورة ياسمين فؤاد - أرشيفية
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ياسمين مبروك
 
شهدت وزارة البيئة مائدة عمل مستديرة تضم كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور هشام عرفات وزير النقل وبعثة البنك الدولي برئاسة السيدة كارين كمبر كبير مديري البنك الدولي للبيئة والممارسات العالمية للموارد الوطنية، بحضور رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة والدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة وممثلي وزارات التنمية المحلية والبيئة والصحة والاستثمار والتعاون الدولي. 

وتناولت المائدة بحث سبل التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في مجال ادارة المخلفات الصلبة والحد من تلوث الهواء، من خلال بحث الوضع الحالي والحلول المقترحة للوصول إلى أفضل ممارسات.

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