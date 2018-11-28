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غزل المحلة يستضيف طنطا في لقاء الفرصة الأخيرة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:49 ص
غزل المحلة يستضيف طنطا في لقاء الفرصة الأخيرة
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سارة سالم
 
يحل فريق طنطا ضيفا على غزل المحلة، بملعب غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الـ11 للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.


يدخل المحلة المباراة محتل المركز الخامس برصيد 15 نقطة بعد تعادله سلبيا مع فاركو بالأسبوع العاشر، يليه طنطا في المركز السادس بنفس الرصيد وذلك بعد هزيمته من المنصورة بالجولة الماضية.


يرغب أيمن المزين المدير الفني لطنطا في أقتناص الثلاث نقاط، لتقليل الفرق بينه وبين المنصورة والرجاء المتصدر، ومصالحة جماهير السيد البدوي بعد الهزيمة الاخيرة، بينما يسعي سمير كمونة المدير الفني للغزل للفوز لتقليل حدة الأنتقادات التي يتعرض لها خلال هذه الفترة، مثل عدم رضا الجماهير بالنتائج التي يحققها الفريق، وأيضا بعد موقف المدير الفني بالأمس حيث ظهر علي قناة Onsport محلل لمباراة الأهلي والمقاولون من أرض الملعب، وهو الأمر الذي أزعج الجماهير نظرا لأهمية اللقاء بين طنطا والمحلة.


يذكر أن التعادل غير مفيد للفريقين ولكنه قد يفيد المنافسين لهم علي التربع في صدارة المجموعة.

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