زحامات مرورية بكوبري أكتوبر بسبب زيادة الأحمال
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:51 صكريم المنجي
شهد كوبري أكتوبر، صباح اليوم الأربعاء، زحامات مرورية، بسبب زيادة الأحمال بمنطقة الوصلة المعلقة في اتجاه وسط البلد.
وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتسيير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات.
وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتسيير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات.
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