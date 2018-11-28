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زحامات مرورية بكوبري أكتوبر بسبب زيادة الأحمال

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:51 ص
زحامات مرورية بكوبري أكتوبر بسبب زيادة الأحمال
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كريم المنجي
 
شهد كوبري أكتوبر، صباح اليوم الأربعاء، زحامات مرورية، بسبب زيادة الأحمال بمنطقة الوصلة المعلقة في اتجاه وسط البلد.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتسيير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات.
المزيد عن: مرورية كوبري أكتوبر زيادة الأحمال زحامات
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