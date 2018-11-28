زحامات مرورية بكوبري أكتوبر بسبب زيادة الأحمال

شهد كوبري أكتوبر، صباح اليوم الأربعاء، زحامات مرورية، بسبب زيادة الأحمال بمنطقة الوصلة المعلقة في اتجاه وسط البلد.



وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتسيير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات.