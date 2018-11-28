عاجل - السعودية | شرطة الرياض تطيح بعصابة الستة المتخصصة بتزييف العملات

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من (٦) متهمين، ثلاثة منهم من الجنسية الكاميرونية ومتهم واحد من الجنسية المصرية وآخر من الجنسية اليمنية ومواطن.

وأضاف: " تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، وقد تم القبض على جميع المتهمين بعد توافر الدلائل على امتهانهم تزييف العملات وبيعها"، مشيرًا إلى أنه "تم ضبط مبلغ (6000) ريال مزيفة من فئة الخمسمائة ريال؛ حيث جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة".