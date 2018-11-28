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الإسماعيلي: عصام الحضري حصل على مستحقاته وبالغ في عدم احترامنا

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:36 ص
الإسماعيلي: عصام الحضري حصل على مستحقاته وبالغ في عدم احترامنا
عصام الحضري
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الفجر الرياضي
 

أكد نهاد حجاج المستشار القانوني للنادي الإسماعيلي أن الحارس عصام الحضري أحيل للتحقيق بسبب تخلفه عن السفر مع الفريق إلى بوروندي لخوض مباريات الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا.

 

وأوضح نهاد حجاج لبرنامج "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت أن الإسماعيلي طالب عصام الحضري بالمثول للتحقيق ومعرفة أسباب تخلفه عن السفر مع الفريق في مباراة مهمة بدوري أبطال إفريقيا.

 

وقال حجاج: "عصام الحضري لم يركز مع الإسماعيلي ولم يحترم الكيان الكبير للنادي أو جماهيره رغم أنه حصل على مستحقاته وليس له أي ماديات متأخرة لدى النادي".

 

 

المزيد عن: نهاد حجاج عصام الحضري الدوري المصري الاسماعيلي اخبار الرياضة اليوم
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