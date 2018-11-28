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لطيفة تُدعم الأطفال اللاجئين (فيديو)

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:36 ص
لطيفة تُدعم الأطفال اللاجئين (فيديو)
لطيفة
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الفجر الفني
 

 نشرت النجمة لطيفة التونسية فيديو مؤثر أعدته "المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" ضمن حملة تحمل اسم "دفي قلوبهم"، وذلك عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

ودعمت لطيفة التونسية الحملة من خلال تفعيل هاشتاج "دفي قلوبهم" بتعليقها على الفيديو، الذي صوّر عددًا من الأشخاص ملتفين حول شاشات للعرض في أحد شوارع بيروت ظهر عليها مشهد لطفل صغير يعاني من برد الشتاء.

على صعيد آخر، تستعد لطيفة التونسية لطرح أغنية جديدة بعنوان "أخباري" وهي من  كلمات الشاعر سعود الشربتلي وألحان تامر توفيق.

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