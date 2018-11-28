الزعيم الفخري لكوريا الشمالية يصل إلى فنزويلا

أفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء، بوصول الزعيم الفخري لكوريا الشمالية كيم يونغ-نام إلى فنزويلا، لبحث العلاقات الثنائية بين بيونج يانج وكراكاس.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن كيم يونج-نام، رئيس هيئة مجلس الشعب الأعلى، قد وصل إلى كراكاس الاثنين الماضي في زيارة رسمية، دون أن تورد أي تفاصيل عن جدول الزيارة الزمني، مكتفية بالإشارة إلى أن زيارته إلى فنزويلا تأتي في إطار جولة على دول أمريكا الجنوبية.

ويرافق كيم مسؤولون آخرون بينهم باك تيه-سونج نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، وهو يونغ-بوك نائب وزير الخارجية، في جولة سيطوف بها على كوبا وفنزويلا والمكسيك.