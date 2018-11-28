ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الزعيم الفخري لكوريا الشمالية يصل إلى فنزويلا

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:36 ص
الزعيم الفخري لكوريا الشمالية يصل إلى فنزويلا
الزعيم الفخري لكوريا الشمالية
طباعة
وكالات
 

أفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء، بوصول الزعيم الفخري لكوريا الشمالية كيم يونغ-نام إلى فنزويلا، لبحث العلاقات الثنائية بين بيونج يانج وكراكاس.

 

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن كيم يونج-نام، رئيس هيئة مجلس الشعب الأعلى، قد وصل إلى كراكاس الاثنين الماضي في زيارة رسمية، دون أن تورد أي تفاصيل عن جدول الزيارة الزمني، مكتفية بالإشارة إلى أن زيارته إلى فنزويلا تأتي في إطار جولة على دول أمريكا الجنوبية.

 

ويرافق كيم مسؤولون آخرون بينهم باك تيه-سونج نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، وهو يونغ-بوك نائب وزير الخارجية، في جولة سيطوف بها على كوبا وفنزويلا والمكسيك.

 

المزيد عن: كوريا الشمالية فنزويلا الزعيم الفخري لكوريا الشمالية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
19:00
-
بيراميدز
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد- إسبانيا
-
x
19:55
-
موناكو- هولندا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
جالطة سراي - تركيا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
22:00
-
كلوب بروج - بلجيكا
ايندهوفن - هولندا
-
x
22:00
-
برشلونة - إسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
إنتر ميلان- إيطاليا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
22:00
-
ليفربول - إنجلترا
نابولي- إيطاليا
-
x
22:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
شالكة - ألمانيا
كأس زايد للأندية الأبطال
نادي مولودية الجزائر
-
x
19:00
-
النصر - السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/28/2018 10:00:05 AM