بيراميدز والنجوم في مواجهة خاصة تحت قيادة تونسية

يستضيف نادي النجوم نظيره بيراميدز في الساعة السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري.





وخسر النجوم من المقاصة بهدفين نظيفين في الجولة الماضية وتعادل بيراميدز مع وادى دجلة بهدف لكل فريق.

ويحتل النجوم المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة ويأمل مدربه أحمد سامي في خطف نقاط الفوز أمام بيراميدز.





أما بيراميدز بقيادة مدربه حسام حسن فيحتل المركز الثالث برصيد 23 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز لانتزاع المركز الثاني من مصر المقاصة.





وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة إسناد إدارة مباراة النجوم وبيراميدز لطاقم حكام تونسى يتكون من سليم بن مصطفى بلخواص حكم ساحة ويعاونه محمد بن محمد باكير ورمزى بن رمضان بن فرج ونضال بن محمد بن لطيف حكمًا رابعًا.







