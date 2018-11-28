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أسعار النفط والغاز الطبيعي اليوم في أسواق التداول العالمية الأربعاء 28-11-2018

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:13 ص
أسعار النفط والغاز الطبيعي اليوم في أسواق التداول العالمية الأربعاء 28-11-2018
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تقدم بوابة الفجر الالكترونية خدمة جديدة لقرائها تتضمن سعر برميل النفط على مستوى العالم وفى المملكة العربية السعودية خاصة.

وتقدم البوابة تقريرًا يوميًا شاملًا عن هبوط النفط و صعودة على المستوى العالمي, اسعار النفط العالمي , اسعار خام النفط, سعر برميل النفط السعودى, اسعار خام النفط الامريكي.

وتمثل أسعار النفط اليوم أحد اهتمامات المواطنين حول مستوي العالم, حيث انها مصدر الدخل الأساسي للعديد من الدول وخاصة منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي الذي يوجد به العديد من الدول المنتجة للنفط ويعتمد اقتصادها بشكل كبير عليه.

وتراجعت عقود برنت 47 سنتا أو 0.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 70.18 دولار للبرميل. وانخفض الخام نحو 3.6 بالمئة على مدى الأسبوع وأكثر من 15 بالمئة هذا الربع.
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