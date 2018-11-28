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خرائط جوجل تحصل على تحديث جديد.. اكتشفه

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:23 ص
خرائط جوجل تحصل على تحديث جديد.. اكتشفه
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أضافت شركة جوجل ميزة جديدة تتيح لمستخدمي خرائط جوجل إضافة علامات "هاشتاج" في التقييمات التي يكتبونها، لما نشره موقع phonearena الهندي.

والميزة الجديدة قد تم طرحها بالفعل إلى أجهزة أندرويد، إلا أن جوجل لم تعلن عنها سوى للأعضاء المشتركين في برنامج Google Maps' Local Guides program أو المرشدين المحليين، حيث تم إعلامهم من قبل جوجل، أنهم يمكنهم الآن إضافة هاشتجات مختلفة إلى تعليقاتهم القديمة، بالإضافة إلى التعليقات الجديدة.

وسيكون بمقدور المستخدمين إمكانية تضمين أى هاشتاج يصف بشكل أفضل الأماكن التى يزورونها حسب رؤيتهم.

ومن المنتظر ألا تقتصر ميزة الهاشتاجات على المطاعم فقط، حيث إن كل موقع تحدده خرائط جوجل كمهمة سيسمح للمستخدمين بتضمين علامات التصنيف في مراجعاتهم، إلا أنه ليس من المعروف حتى الآن متى ستصل هذه الميزة لمستخدمي iOS في الوقت الراهن.
المزيد عن: موقع هندي موقع عالم التقنية خرائط جوجل جوجل تكنولوجيا تقنية
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