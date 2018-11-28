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انفجار ضخم يهز مخيم البريج وسط قطاع غزة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:23 ص
انفجار ضخم يهز مخيم البريج وسط قطاع غزة
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رحاب منيعم
 
هزت مجموعة انفجارات، صباح اليوم الاربعاء، مخيم البريج وسط قطاع غزة اسفر عن وقوع اصابة وفق ما اعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

ونقلت مصادر محلية عن شهود عيان، أن عدة انفجارات سمع دويها في منطقة البريج بلوك “7”، كان مصدرها عمارة سكنية حيث تعرضت لأضرار جسيمة.

وحتى اللحظة لم تعرف طبيعة الانفجار كما لم يبلغ عن وقوع اصابات في المكان.
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