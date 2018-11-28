"جوازات نجران " تنظم حملة تبرع بالدم للمرابطين بالحد الجنوبي

نظمت جوازات منطقة نجران بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بالمنطقة أمس الثلاثاء، حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي ودعمًا لبنوك الدم في المنطقة، وذلك بمقر الجوازات.

ودشن الحملة مساعد مدير جوازات منطقة نجران العقيد خالد بن عبد الله العشيوان، نيابة عن مدير جوازات المنطقة اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، بحضور فريق العمل من بنك الدم.

وأوضح العقيد العشيوان أن المبادرة الطيبة من منسوبي بنك الدم وكذلك المتبرعون من منسوبي جوازات المنطقة، تعد من المواقف النبيلة في إنقاذ حياة إنسان، فقطرة دم تعد صدقة جارية لصاحبها استنادًا لقوله تعالى: "ومن أحياها فكأنما أحيا النّاس جميعًا".