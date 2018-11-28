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عمار حسن يشارك في سباق الغازية الدولي الرابع بلبنان

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 09:15 ص
عمار حسن يشارك في سباق الغازية الدولي الرابع بلبنان
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الفجر الفني
 

شارك الفنان عمار حسن، في سباق الغازية الدولي الرابع الذي أقيم برعاية مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم تحت شعار "بتلبقلك الحياة"، الذي نظمته جمعية "بيت الطلبة والشباب في لبنان" على الواجهة البحرية لبلدة الغازية الجنوبية.

ووجه الفنان حسن تحية للشعب اللبناني الذي يدعم نضال الشعب الفلسطيني لتحقيق العودة، وقال على هامش السباق: "يسعدني أن أكون بينكم اليوم وخاصة أن هذا السباق يستهدف أولاً الشباب الذين هم أمل للشعوب في تحقيق التقدّم، ويفتح باب التواصل بينهم في ظلّ مشاركة عدد من العدائين العرب والأجانب".

 ولفت الإنتباه الى دور القيمين على هذا النشاط وحرصهم على حسن التنظيم. وقدّم الفنان حسن مجموعة من أغانياته التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

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