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الهلال الأحمر الإماراتي يوزّع 25 ألف سلة غذائية على أسر يمنية

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 08:00 ص
الهلال الأحمر الإماراتي يوزّع 25 ألف سلة غذائية على أسر يمنية
الهلال الأحمر الإماراتي
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وكالات
 

وزّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أكثر من 25 ألف سلة غذائية وسلعا أساسية على أهالي المديريات والمدن اليمنية المحررة في محافظة حضرموت.

 

واستفاد من هذه المساعدات، منذ مطلع عام 2018، ما يفوق 175 ألف مواطن يمني أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

 

وتندرج البادرة ضمن جهود الهيئة لدعم الأسر اليمنية وشدّ أزرها، وتعزيز قدراتها في مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة.

 

المزيد عن: اليمن الهلال الأحمر الإماراتي الامارات 25 ألف سلة غذائي
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