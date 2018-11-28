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نجم الأهلي السابق: علي غزال لا يصلح للعب في القلعة الحمراء

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:40 ص
نجم الأهلي السابق: علي غزال لا يصلح للعب في القلعة الحمراء
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الفجر الرياضي
 

 

أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق أنه لا يفضل تعاقد النادي الأحمر مع اللاعب علي غزال، في ظل الاقتراب من الإعلان عن تلك الصفقة بشكل رسمي.

 

وقال عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة  الأولى: " علي غزال غير مقنع من الأهلي وأعتقد أنه لن يكون إضافة قوية للأهلي".

 

وخسر الأهلي أمام المقاولون بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الستة عشر للدوري ليتذيل الفريق الأحمر جدول ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة .

المزيد عن: كورة علي غزال شريف عبد المنعم رياضة الأهلي أخبار الرياضة
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