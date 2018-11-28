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مفاجأة.. نيمار يرحل عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 07:34 ص
مفاجأة.. نيمار يرحل عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم
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الفجر الرياضي
 

استقر نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، على الرحيل عن صفوف فريقه بنهاية الموسم الحالي.

 

وتوصل نجم المنتخب البرازيلي إلى اتفاق مع إدارة ناديه، بشأن رحيله، يقضي برحيله عن الفريق في الصيف المقبل.

 

وقالت صحيفة ميرور البريطانية، إن "نيمار توصل لاتفاق مع إدارة باريس سان جيرمان، على أن يرحل في الميركاتو الصيفي".

 

وارتبط نيمار بالانتقال إلى أي من فريقي برشلونة وريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وسجل نيمار صاحب الـ26 عاماً 13 هدفاً في 16 مباراة خاضها مع الفريق الباريسي هذا الموسم.

المزيد عن: نيمار دا سيلفا كورة ريال مدريد رياضة باريس سان جيرمان
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