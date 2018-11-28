بالصور| نائب وزير الرياضة يتفقد مركز شباب "إكياد دجوى" بالقليوبية .. ويكرم الأيتام فى يوم رياضى

في إطار الاستراتيجية العامة لوزارة الشباب والرياضة، و التى تهدف لتطوير المنظومة الرياضية والشبابية واستمرارا لسياسة المتابعة المستمرة التى وجه بها د.اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لمراكز الشباب قام الدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية بمركز شباب قرية إكياد دجوى بمحافظة القليوبية وذلك لمتابعة سير العمل بالمركز.

وفي خلال جولة مساعد الوزير استمع الي آراء الاعضاء والمترددين علي المركز وكذلك مقترحاتهم ووعد بحل كافه العقبات التي قد تحول دون قيام المركز بدوره علي الوجه الاكمل.

وتضمنت الجولة تفقد ملعب الكرة الخماسية، ووعد بتنجيله فى أقرب وقت، كما وعد بزيارة أخرى للمركز.

واكد “ عبد القادر” على ضرورة متابعة مراكز الشباب والتأكد من وصول الخدمات الشبابية والرياضية وأن وزير الشباب والرياضى يسعى الى تطوير كافة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

فى الوقت الذى حرص فيه مساعد وزير الشباب والرياضة على حضور يوم رياضى نظمته مدرسة إكياد دجوى للتعليم الأساسى، وتابع المباراة النهائية، كما حضر مراسم توزيع جوائز على الفرق الفائزة، وتكريم الطلاب الأيتام.

وشهدت الحفل تواجد هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر في التسعينات والدكتور محمود الصبروط وكيل المديرية للرياضة، وسط حضور مسئولي الإدارة التعليمية بطوخ.







