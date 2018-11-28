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لماذا رحل الأوروجوياني "كارينيو" من تدريب النصر السعودي ؟

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 06:57 ص
لماذا رحل الأوروجوياني كارينيو من تدريب النصر السعودي ؟
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أحمد عصام
 

أعلن النادي الأهلي عن إقالة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من النادي بعد الخروج من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وخسارة بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي.


واقترب مسئولو القلعة الحمراء من التعاقد مع المدرب الأوروجوياني دانييل كارينيو مدرب نادي النصر السعودي، خلال الأيام القليلة المقبلة قبل مباراة بتروجت في الدوري المصري الممتاز.


وقاد كارينيو النصر السعودي في 12 مباراة في الدوري السعودي وكأس زايد للأندية الأبطال، حيث حقق الانتصار في 9 مباريات، وخسر مباراتين وتعادل في لقاء وحيد.


وبالرغم من نتائج كارينيو الغير سيئة إلا أن إدارة النصر أقالته بعد الهزيمة من مولودية الجزائر في كأس زايد للأندية الأبطال علي ملعب النصر.


ولكن كانت أزمة الفريق النصراوي مع المدرب هي أنه خسر لقاءاين هامين للغاية، حيث خسر بهدفين نظيفين أمام الأهلي المنافس التقليدي له مع الهلال علي بطولة الدوري السعودي، مما أثار غضب جماهير الفريق الأصفر.


وانهزم من مولودية الجزائر علي أرض النصر ووسط الجماهير بهدف نظيف، وهو ما جعل فرصة النصر في استكمال مشوار الفريق بالبطولة صعب للغاية.


وتغير أداء الفريق مع كارينيو في اخر 4 مباريات، حيث أصبح الفريق يفوز بصعوبة بالغة، ولم تظهر روح الانتصار علي اللاعبين في المباريات التي خسرها الفريق.

المزيد عن: كورة كارينييو رياضة النصر السعودي الأوروجوياني 9
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