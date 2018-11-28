"الأسد الملك" يقترب من 50 مليون مشاهدة في 5 أيام (فيديو)

حقق المقطع الترويجي للنسخة الجديدة من فيلم ديزني الشهير، "الأسد الملك"، عدد مشاهدات هائلة حيث اقترب من تحقيق 50 مليون مشاهدة في 5 أيام فقط من طرحه.





وتعد النسخة الجديدة إنتاجا محدثا للفيلم الذي أطلق أول مرة عام 1994، في حين تم استبدال الرسوم المتحركة بمشاهد وشخصيات أكثر قربا من الحقيقة، لكن أحداث الإنتاج الجديد مطابقة تماما للقصة الأصلية، التي أحبها الجميع قبل 24 عامًا.



