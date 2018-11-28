"الأسد الملك" يقترب من 50 مليون مشاهدة في 5 أيام (فيديو)
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 06:35 صالفجر الفني
حقق المقطع الترويجي للنسخة الجديدة من فيلم ديزني الشهير، "الأسد الملك"، عدد مشاهدات هائلة حيث اقترب من تحقيق 50 مليون مشاهدة في 5 أيام فقط من طرحه.
وتعد النسخة الجديدة إنتاجا محدثا للفيلم الذي أطلق أول مرة عام 1994، في حين تم استبدال الرسوم المتحركة بمشاهد وشخصيات أكثر قربا من الحقيقة، لكن أحداث الإنتاج الجديد مطابقة تماما للقصة الأصلية، التي أحبها الجميع قبل 24 عامًا.
ومن جهة أخرى، أعلنت شركة ديزني أن العمل السينمائي الضخم سيطلق مع قدوم شهر يوليو عام 2019، بينما يشارك في إعداد الأصوات طيف واسع من النجوم الأمريكيين، مثل: ألفري وودارد، دونالد غلوفر، سيث روغين، و كذلك شيواتال إيجيوفور.
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