ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الأسد الملك" يقترب من 50 مليون مشاهدة في 5 أيام (فيديو)

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 06:35 ص
الأسد الملك يقترب من 50 مليون مشاهدة في 5 أيام (فيديو)
طباعة
الفجر الفني
 

حقق المقطع الترويجي للنسخة الجديدة من فيلم ديزني الشهير، "الأسد الملك"، عدد مشاهدات هائلة حيث اقترب من تحقيق 50 مليون مشاهدة في 5 أيام فقط من طرحه.

وتعد النسخة الجديدة إنتاجا محدثا للفيلم الذي أطلق أول مرة عام 1994، في حين تم استبدال الرسوم المتحركة بمشاهد وشخصيات أكثر قربا من الحقيقة، لكن أحداث الإنتاج الجديد مطابقة تماما للقصة الأصلية، التي أحبها الجميع قبل 24 عامًا. 

ومن جهة أخرى، أعلنت شركة ديزني أن العمل السينمائي الضخم سيطلق مع قدوم شهر يوليو عام 2019، بينما يشارك في إعداد الأصوات طيف واسع من النجوم الأمريكيين، مثل: ألفري وودارد، دونالد غلوفر، سيث روغين، و كذلك شيواتال إيجيوفور.


المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما ترويج الفجر الفني الاسد الملك اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
19:00
-
بيراميدز
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد- إسبانيا
-
x
19:55
-
موناكو- هولندا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
جالطة سراي - تركيا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
22:00
-
كلوب بروج - بلجيكا
ايندهوفن - هولندا
-
x
22:00
-
برشلونة - إسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
إنتر ميلان- إيطاليا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
22:00
-
ليفربول - إنجلترا
نابولي- إيطاليا
-
x
22:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
شالكة - ألمانيا
كأس زايد للأندية الأبطال
نادي مولودية الجزائر
-
x
19:00
-
النصر - السعودية
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/28/2018 8:10:04 AM