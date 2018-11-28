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أول رد من اتحاد الكرة على أزمة جماهير الأهلي

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 06:34 ص
أول رد من اتحاد الكرة على أزمة جماهير الأهلي
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الفجر الرياضي
 

 

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، إنه فوجئ بعدم حضور جمهور الأهلي، مباراة الأهلي والمقاولون.


وتابع حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد « من المفترض أن كل نادي ينسق مع مديرية الأمن التابع لها ملعب المباراة حول كيفية دخول الجماهير.


ونفى حسين ما تردد حول تصريحه بأنه كان يعلم بعدم إمكانية حضور جماهير الأهلي مباراة فريقهم مع المقاولون قبل المباراة.


وأكد رئيس لجنة المسابقات أن الأمن هو المسؤول عن اختيار الملاعب وحضور الجمهور من عدمه.


وحول تقدم نادي بتروجيت بطلب لإلغاء بعض الكروت الصفراء الممنوحة للاعبيه قال حسين إن القانون لا يسمح للجنة المسابقات بإلغاء كروت صفراء أو حمراء منحت في المباراة.

المزيد عن: كورة عامر حسين رياضة جمهور الأهلي المقاولون الأهلي
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