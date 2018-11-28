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"رياح وأمطار وشبورة وبرودة".. "الأرصاد" تعلن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 06:24 ص
رياح وأمطار وشبورة وبرودة.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء
طقس القاهرة - صورة أرشيفية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى 

القاهرة 17 25 
شبين الكوم 16 24
طنطا 15 24
دمنهور 15 24
الإسكندرية 16 24
بلطيم 16 24
مطروح 12 23 
السلوم 12 21 
سيوة 11 24
بورسعيد 18 23
دمياط 18 23
الزقازيق 16 25
الإسماعيلية 15 26
السويس 13 25
العريش 14 23
رفح 14 22
رأس سدر 15 24
نخل 08 23
نويبع 18 26
طابا 16 24 
كاترين 08 21
الطور 16 26
شرم الشيخ 21 27
الغردقة 18 27
مرسى علم 19 26
الفيوم 14 25
بني سويف 14 25
المنيا 13 25
أسيوط 12 26 
سوهاج 13 27
قنا 14 27
الأقصر 13 28
أسوان 16 28
أبوسمبل 16 27
الوادي الجديد 16 27
شلاتين 20 28
أبو رماد 20 28

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