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الوصل الإماراتي ينافس شتوتجارت على ريجيكامب

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 06:09 ص
الوصل الإماراتي ينافس شتوتجارت على ريجيكامب
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محمد الصو
 

قالت صحيفة "تيليكوم سبورت" الرومانية، أن لورينت ريجكامب المدير الفني السابق لنادي الوحدة الإماراتي، يدرس الإستمرار داخل دوري الخليج العربي بالمرحلة المقبلة.


وأضافت الصحيفة، أن ريجيكامب تلقى عروضًا رسمية من أندية الوصل والجزيرة، بالدوري الإماراتي من أجل تولي المسئولية الفنية لفريقها مستقبلًا.


وتابعت الصحيفة، أن شتوتجارت الألماني بدأ في مخاطبة المدير الفني لتولي المسئولية، حتى نهاية الموسم الجاري وإنقاذ الفريق بالدوري الألماني.


وكان الوحدة الإماراتي، أعلن إقالة ريجيكامب عن تدريب الفريق الإسبوع الماضي بسبب سوء النتائج وهبوط المستوى الفني.

المزيد عن: كورة ريجكامب رياضة الوصل
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