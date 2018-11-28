الوصل الإماراتي ينافس شتوتجارت على ريجيكامب

قالت صحيفة "تيليكوم سبورت" الرومانية، أن لورينت ريجكامب المدير الفني السابق لنادي الوحدة الإماراتي، يدرس الإستمرار داخل دوري الخليج العربي بالمرحلة المقبلة.





وأضافت الصحيفة، أن ريجيكامب تلقى عروضًا رسمية من أندية الوصل والجزيرة، بالدوري الإماراتي من أجل تولي المسئولية الفنية لفريقها مستقبلًا.



