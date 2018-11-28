الرئيس السابق للجهاز القومي للاتصالات يكشف سبب ضعف شبكة الإنترنت



وأوضح "العلايلي"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه سيد علي، أن هناك تحول للمجتمع الرقمي، والجميع يريد استخدام الانترنت، ولا يوجد تطوير كاف في البنية التحتية.



وأشار الرئيس السابق للجهاز القومي للاتصالات، إلى أنه يجب إلزام الشركات بمستوى خدمة معين إذا لم يستطيعوا توفيره، يتم منعهم من قبول عملاء جدد، ويجب وضع حد أدنى للسرعان إذا لم تلتزم الشركة بها تدفع غرامة.

قال المهندس هشام العلايلي، الرئيس السابق للجهاز القومي للاتصالات، إن سبب بطء الانترنت في مصر، هو عجم تطوير البنية التحتية بشكل مناسب.