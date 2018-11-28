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ياسمين صبري ليست الأولى.. 3 فنانين أغلقوا حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:29 ص
ياسمين صبري ليست الأولى.. 3 فنانين أغلقوا حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي
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أغلقت الفنانة ياسمين صبري، حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" و"تويتر" دون إبداء أي أسباب، الأمر الذي جعل موقفها مثيرا للتساؤلات.

وكان آخر نشاط لـ "ياسمين صبري" عبر حسابها بموقع إنستجرام في 4 نوفمبر حيث نشرت صورة جديدة من احدث جلسة تصوير لها التي خضعت لها خلال حوارها مع مجلة Bazaar العربية، حيث كانت إطلالتها مختلفة ومميزة، وسط الصحراء.

وفيما يلي نبرز 3 فنانين سبقوا ياسمين صبري في إغلاق حساباتهم.


غادة عبد الرازق
اعتزلت الفنانة غادة عبد الرازق، السوشيال ميديا بعد أزمة فيديو البث المباشر الذي ظهرت خلاله عارية الصدر ما تسبب في حملة هجوم ضدها. 

ياسر جلال
أغلق الفنان ياسر جلال حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام" بعد انتشار حسابات وهمية على الـ"سوشيال ميديا" منسوبة إليه ولا تمت له بأي صلة.

شيري عادل
فضلت الفنانة شيري عادل، إغلاق حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، يوليو الماضي، إثر الكم الضخم من الانتقادات التى تعرضت لها بعد زواجها من الداعية معز مسعود. 

 


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