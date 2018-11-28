ياسمين صبري ليست الأولى.. 3 فنانين أغلقوا حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي

أغلقت الفنانة ياسمين صبري، حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" و"تويتر" دون إبداء أي أسباب، الأمر الذي جعل موقفها مثيرا للتساؤلات.





وكان آخر نشاط لـ "ياسمين صبري" عبر حسابها بموقع إنستجرام في 4 نوفمبر حيث نشرت صورة جديدة من احدث جلسة تصوير لها التي خضعت لها خلال حوارها مع مجلة Bazaar العربية، حيث كانت إطلالتها مختلفة ومميزة، وسط الصحراء.





وفيما يلي نبرز 3 فنانين سبقوا ياسمين صبري في إغلاق حساباتهم.